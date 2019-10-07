7 октября. Mossovetinfo.ru – Москвичка Алена Попова подала иск в Савеловский районный суд Москвы, в котором просит признать незаконным использование технологии распознавания лиц в городской системе видеонаблюдения, сообщают «Ведомости».



По мнению Поповой, сведения, характеризующие физиологические и биологические особенности человека, на основании которых можно установить его личность и которые используются оператором для установления личности, отнесены к биометрическим персональным данным. Однако по закону сбор и обработка таких данных возможны только при наличии согласия гражданина в письменной форме, либо в случаях попадающих под действие законов об обороне, безопасности и противодействии терроризму.



В московской системе видеонаблюдения система распознавания лиц работает в режиме реального времени, что, по мнению Поповой, незаконно.



В апреле 2018 года Попова проводила одиночный пикет возле здания Госдумы, за что была оштрафована в административном порядке на 20 тысяч рублей. В ходе рассмотрения дела суд использовал записи с камер видеонаблюдения с фиксацией на лице Поповой. По ее мнению это являлось признаком системы распознавания лиц.



Ранее в качестве эксперимента система распознавания лиц была проверена с помощью видеонаблюдения в метро и видеокамер в подъездах. Кроме того, система распознавания лиц использовалась во время проведения в России чемпионата мира по футболу 2018 года. В мае 2019 года было заявлено, что власти Москвы в течение 2019 года планируют закупить систему распознавания лиц. Новая система будет закуплена с помощью конкурса и охватит более 200 тысяч камер видеонаблюдения.