Москвичка задержана после обмана 16-летней девушки на 12 млн руб.

14 октября — Mossovetinfo.ru — За содействие аферистам в обмане 16-летней девушки более чем на 12 млн руб полиция задержала 20-летнюю москвичку, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Москве.



«Оперативники уголовного розыска отдела МВД России по Басманному району столицы и УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве задержали 20-летнюю москвичку по подозрению в пособничестве телефонным мошенникам», – говорится в сообщении.



Сообщается, что в начале 16-летней девушке поступил звонок якобы из государственного органа о том, что ее личный кабинет на портале Госуслуг был взломан и некие злоумышленники воспользовались им в противоправных целях и чтобы избежать уголовной ответственности, необходимо собрать и «задекларировать» имеющиеся дома финансы и ценности.



Отмечается, что поимка злоумышленницы-соучастницы, исполнявшей в криминальной схеме роль посредницы, произошла на ул. Маршала Захарова. Как установили полицейские, задержанная забрала деньги и ценные вещи у ничего не подозревавших таксистов, сдала украшения в ломбард, а затем, используя курьерскую доставку, отправила пакет с наличностью неустановленным сообщникам.