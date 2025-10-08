Другие материалы
Происшествия
14.10.2025, 10:16
Москвичка задержана после обмана 16-летней девушки на 12 млн руб.
14 октября — Mossovetinfo.ru — За содействие аферистам в обмане 16-летней девушки более чем на 12 млн руб полиция задер...
Происшествия
10.10.2025, 12:21
Главе Sputnik Азербайджан изменили меру пресечения на домашний арест
10 октября — Mossovetinfo.ru — Главе редакции Sputnik Азербайджан Игорю Картавых, арестованному в Баку в конце июня, изм...
Происшествия
08.10.2025, 14:54
МВД России лишило приобретённого гражданства 2875 человек
8 октября — Mossovetinfo.ru — Территориальными органами МВД РФ вынесло 2875 решений о прекращении гражданства с 2023 го...