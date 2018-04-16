Другие материалы
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Происшествия
16.04.2018, 17:29
Суд отменил приговор врачу-гематологу Елене Мисюриной
16 апреля. Mossovetinfo.ru - Московский городской суд отменил приговор врачу-гематологу Елене Мисюриной, осужденной на два года колонии за смерть пациента. дело возвращено в прокуратуру. Как сооб...
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Происшествия
16.04.2018, 16:41
Мособлсуд признал незаконным арест волоколамского активиста Любимова
16 апреля. Mossovetinfo.ru - Московский областной суд признал незаконным административный арест активиста Артема Любимова, который вместе с другими активистами Волоколамского района требовал закрыть м...
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Происшествия
16.04.2018, 11:48
Скелет человека обнаружили в лесополосе вблизи улицы Вересаева в Москве
16 апреля. Mossovetinfo.ru - - Скелетированные останки человеческого тела обнаружены 15 апреля 2018 года в лесополосе, расположенной вблизи улицы Вересаева в городе Москве. Об этом сообщил СК РФ по...