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Происшествия     16.04.2018 16:41

Мособлсуд признал незаконным арест волоколамского активиста Любимова

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Теги:  Московская область  Подмосковье  суд  Ядрово  Волоколамск  мусорные полигоны 

16 апреля. Mossovetinfo.ru - Московский областной суд признал незаконным административный арест активиста Артема Любимова, который вместе с другими активистами Волоколамского района требовал закрыть мусорный полигон «Ядрово». Об этом сообщает «Интерфакс»

Производство по делу прекращено в связи с недоказанностью обстоятельств. В суде отметили, что Любимов, который уже отбыл 15 суток административного ареста, может подать иск о взыскании компенсации за незаконное привлечение к административной ответственности.

Любимов был задержан полицией 31 марта на Новорижском шоссе. Истринский городской суд 2 апреля признал Любимова виновными в неповиновении законному требованию полиции и арестовал на 15 суток.

В конце марта и начале апреля в Волоколамске прошло несколько митингов с требованием закрыть мусорный полигон «Ядрово», где фиксировались превышения предельно допустимой концентрации сероводорода. С 30 марта в Волоколамске объявлен режим повышенной готовности к ЧС.

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Теги: 
Московская область  Подмосковье  суд  Ядрово  Волоколамск  мусорные полигоны 

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