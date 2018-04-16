Происшествия 16.04.2018, 17:29 Суд отменил приговор врачу-гематологу Елене Мисюриной

16 апреля. Mossovetinfo.ru - Московский городской суд отменил приговор врачу-гематологу Елене Мисюриной, осужденной на два года колонии за смерть пациента. дело возвращено в прокуратуру. Как сооб...

Происшествия 16.04.2018, 16:41 Мособлсуд признал незаконным арест волоколамского активиста Любимова

16 апреля. Mossovetinfo.ru - Московский областной суд признал незаконным административный арест активиста Артема Любимова, который вместе с другими активистами Волоколамского района требовал закрыть м...