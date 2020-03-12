12 марта. Mossovetinfo.ru – Задержан Мужчина, который до смерти избил свою мать в квартире на северо-западе Москвы, сообщается на официальном сайте столичного главка СК РФ.
Преступление произошло вечером 10 марта. В квартире жилого дома на улице Маршала Бирюзова мужчина на почве личных неприязненных отношений избил свою мать 1941 года рождения. В результате множественных ударов в область головы и туловища женщина получила различные травмы от которых скончалась на месте.
В тот же день мужчина был задержан. В связи с ухудшением психического состояния он был доставлен в больницу.
Возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть». Расследование дела продолжается.
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