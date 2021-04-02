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Происшествия     02.04.2021 12:47

Мужчина избил полицейского на северо—западе Москвы

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Теги:  полиция  задержание  нападение 

2 апреля. Mossovetinfo.ru — На северо-западе Москвы мужчина ударил полицейского в подъезде жилого дома, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу московского управления МВД.

Сообщается, что в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в доме на Проспекте Маршала Жукова по подозрению в совершении правонарушения был задержан мужчина 2001 года рождения. При задержании мужчина оказал активное сопротивление и попытался ударить одного из полицейских отверткой, а также нанес ему удар ногой.

Полицейский получил ушибы и обратился за помощью в медицинское учреждение. После оказания помощи сотрудник полиции был отпущен домой.

Напавший на полицейского мужчина задержан, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

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Теги: 
полиция  задержание  нападение 

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