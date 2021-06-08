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Происшествия     08.06.2021 13:04

Мужчина обстрелял двух подростков в Волгоградской области

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Теги:  стрельба  школьники 

8 июня. Mossovetinfo.ru — В городе Волжский Волгоградской области, мужчина обстрелял двух подростков и скрылся, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональный комитет здравоохранения.

Сообщается, что две 15-летних школьников получили травмы после того, как мужчина открыл по ним огонь предположительно из пневматического пистолета. Подростки были обстреляны возле школы. Завуч школы вызвала медиков и полицию.

Подростки были доставлены в травмпункт, у одного из них зафиксированы повреждения мягких тканей голени, у второго - предплечья. Их состоянию ничего не угрожает.

Полиция рассматривает две версии случившегося - хулиганство и бытовой конфликт. Стрелявший объявлен в розыск.

11 мая в одной из школ Казани 19-летний студент Ильназ Галявиев открыл стрельбу из дробовика. В результате погибли 9 человек, в том числе семеро детей. Еще 18 детей и трое взрослых получили ранения и травмы.

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Теги: 
стрельба  школьники 

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