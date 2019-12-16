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Происшествия     16.12.2019 11:00

Мужчина открыл стрельбу на станции метро «Косино»

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Теги:  метро  стрельба 

16 декабря. Mossovetinfo.ru – Задержан мужчина, который открыл стрельбу на станции метро «Косино», сообщает АГН «Москва» со ссылкой на начальника управления информации и общественных связей московского управления МВД Владимира Васенина.

Сообщается, что мужчина находился на станции «Косино» вместе со совей знакомой. Поднимаясь по лестнице на выход, он произвел несколько выстрелов в тоннель. Никто из пассажиров не пострадал.

По горячим следам мужчина был задержан полицией в районе станции метро «Лермонтовский проспект». Задержанным оказался 23-летний приезжий. У него был изъят предмет, похожий на пистолет, который отправлен на экспертизу.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Задержанный помещен под стражу.


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Теги: 
метро  стрельба 

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