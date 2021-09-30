19:02 В России Центробанк предупредил о возможном мошенничестве с обменом денег
18:22 Власть Голикова заявило о наступлении сложного периода из-за роста заболеваемости COVID-19
17:25 Другое Страховщики назвали самые угоняемые автомобили в России в 2021 году
17:14 Происшествия Мужчина открыл стрельбу в школе на северо-востоке Москвы, он задержан
15:09 Город (Москва и область) С 2022 года подмосковные льготники смогут использовать свой проездной на всех коммерческих маршрутах
17:36 Власть Выборы в Госдуму прошли открыто и строгом соответствии с законом — Путин
14:13 Город (Москва и область) Результаты выборов в Госдуму по Москве по одномандатным округам
22:30 В России Результаты выборов в Госдуму. Какие партии прошли в парламент
17:25 Город (Москва и область) Результаты выборов в Госдуму по Москве. Партии
14:19 Город (Москва и область) Результаты дистанционного электронного голосования на выборах в Госдуму по Москве
12:53 Город (Москва и область) Результаты выборов в Госдуму по Москве по одномандатным округам. Победители