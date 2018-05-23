Другие материалы
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Происшествия
24.05.2018, 12:09
Мужчина погиб в результате падения на рельсы на станции метро «Тверская»
24 мая. Mossovetinfo.ru – Мужчина, упавший на рельсы на станции метро «Тверская», погиб в результате полученных травм, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу пресс-службы УВД по охране метрополит...
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Происшествия
23.05.2018, 16:56
Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш арестована за нарушение правил проведения митингов
23 мая. Mossovetinfo.ru – Тверской районный суд Москвы арестовал на 25 суток пресс-секретаря оппозиционера Алексея Навального Киру Ярмыш. Ярмыш была признана виновной в повторном нарушении п...
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Происшествия
23.05.2018, 13:19
Полицейские задержали москвичку по подозрению в контрабанде наркотиков
23 мая. Mossovetinfo.ru – Сотрудники полиции задержали москвичку по подозрению в контрабанде наркотиков, сообщается на официальном сайте столичного управления МВД. 34-летняя женщина была заде...