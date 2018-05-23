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Происшествия     24.05.2018, 12:09

Мужчина погиб в результате падения на рельсы на станции метро «Тверская»

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Теги:  метро  метрополитен  происшествия  смерть 

24 мая. Mossovetinfo.ru – Мужчина, упавший на рельсы на станции метро «Тверская», погиб в результате полученных травм, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу пресс-службы УВД по охране метрополитена Алексея Мышляева.

Мужчина упал на рельсы перед приближающимся поездом, машинист применил экстренное торможение, однако поезд по инерции наехал на потерпевшего. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть мужчины. По словам очевидцев, мужчина бросился под поезд сам.

Ранее сообщалось, что из-за инцидента с пассажиром на Замоскворецкой линии метрополитена произошел сбой в движении поездов. В настоящее время поезда по Замоскворецкой линии осуществляют движение по графику.


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Теги: 
метро  метрополитен  происшествия  смерть 

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