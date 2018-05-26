Другие материалы
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Происшествия
27.05.2018, 15:45
Мужчина получил ножевое ранение в результате конфликта в супермаркете в Москве
27 мая. Mossovetinfo.ru – Неизвестный ранил ножом мужчину в супермаркете в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на полицию. ЧП произошло в воскресенье в супермаркете Billa по адресу: улиц...
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Происшествия
27.05.2018, 11:52
Четыре российских военных погибли в результате обстрела боевиков в Сирии
27 мая. Mossovetinfo.ru – Четыре российских военных погибли в результате обстрела боевиков в Сирии. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны, которое цитирует РИА Новости. Два росси...
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Происшествия
26.05.2018, 11:07
Начальнику МЧС по Кемеровской области предъявлено обвинение по делу о пожаре в «Зимней вишне»
26 мая. Mossovetinfo.ru – Начальнику МЧС по Кемеровской области Александру Мамонтову предъявлено обвинение по делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня», в котором погибли 60 человек. Об этом сообщила офи...