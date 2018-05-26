Происшествия 27.05.2018, 15:45 Мужчина получил ножевое ранение в результате конфликта в супермаркете в Москве

27 мая. Mossovetinfo.ru – Неизвестный ранил ножом мужчину в супермаркете в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на полицию. ЧП произошло в воскресенье в супермаркете Billa по адресу: улиц...

Происшествия 27.05.2018, 11:52 Четыре российских военных погибли в результате обстрела боевиков в Сирии

27 мая. Mossovetinfo.ru – Четыре российских военных погибли в результате обстрела боевиков в Сирии. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны, которое цитирует РИА Новости. Два росси...