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Происшествия     27.05.2018, 15:45

Мужчина получил ножевое ранение в результате конфликта в супермаркете в Москве

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Теги:  ЧП 

27 мая. Mossovetinfo.ru – Неизвестный ранил ножом мужчину в супермаркете в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на полицию.

ЧП произошло в воскресенье в супермаркете Billa по адресу: улица Хлобыстова, дом 20, корпус 1.

Пострадавший получил ножевое ранение груди, нападавший скрылся.


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Теги: 
ЧП 

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