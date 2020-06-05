Другие материалы
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Происшествия
08.06.2020, 08:50
Мужчина стрелял по людям из окна дома на юго-западе Москвы, он задержан
8 июня. Mossovetinfo.ru – Мужчина поздно вечером в воскресенье, 7 июня, открыл огонь по прохожим из окна квартиры на юго-западе столицы. Он задержан, возбуждены уголовные дела. Мужчина ...
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Происшествия
06.06.2020, 23:33
В Подмосковье похитили почти 10 млн рублей, выделенных на сувениры ко Дню Победы
6 июня. Mossovetinfo.ru – В подмосковных Химках похитили почти 10 миллионов рублей, которые были выделены из бюджета на сувениры к 75-летию победы в Великой отечественной войне. Об этом сообщает ...
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Происшествия
05.06.2020, 18:36
Прокуратура Москвы проверит жалобы курьеров сервиса доставки еды на большое число штрафов
5 июня. Mossovetinfo.ru – Московская прокуратура проводит проверку после жалоб курьеров сервиса Delivery Club на большое число штрафов, сообщает ТАСС со ссылкой на главу пресс-службы ведомства Людм...