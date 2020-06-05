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Происшествия     08.06.2020 08:50

Мужчина стрелял по людям из окна дома на юго-западе Москвы, он задержан

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Теги:  стрельба  задержание  уголовные дела 

8 июня. Mossovetinfo.ru – Мужчина поздно вечером в воскресенье, 7 июня, открыл огонь по прохожим из окна квартиры на юго-западе столицы. Он задержан, возбуждены уголовные дела.

Мужчина открыл огонь по прохожим из окна квартиры на улице Строителей. По данным МВД, пострадали два человека. В следственном комитете сообщил, что при проведении операции по его задержанию  открыл огонь по правоохранителям, связи с чем последние были вынуждены применить оружие. Нападавший получил ранение.

По факту стрельбы возбуждено уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Покушение на убийство». Также было возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов».


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Теги: 
стрельба  задержание  уголовные дела 

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