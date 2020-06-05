8 июня. Mossovetinfo.ru – Мужчина поздно вечером в воскресенье, 7 июня, открыл огонь по прохожим из окна квартиры на юго-западе столицы. Он задержан, возбуждены уголовные дела.



Мужчина открыл огонь по прохожим из окна квартиры на улице Строителей. По данным МВД, пострадали два человека. В следственном комитете сообщил, что при проведении операции по его задержанию открыл огонь по правоохранителям, связи с чем последние были вынуждены применить оружие. Нападавший получил ранение.



По факту стрельбы возбуждено уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Покушение на убийство». Также было возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов».