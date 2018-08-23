23 августа. Mossovetinfo.ru – Мужчина, стрелявший в полицейских в центре Москвы, скончался. Об этом сообщает «Интерфакс». со ссылкой на источник.



Полицейские применили табельное оружие и ранили нападавшего. В течение 15 минут его пытались реанимировать, но он скончался



Отмечается, что его личность предварительно установлена: это 30-летний выходец с Кавказа Ренат Кунашев, уроженец Баксана (Кабардино-Балкария).