10 марта. Mossovetinfo.ru – Мужчина был убит в ходе конфликта на почве ревности на юге Москвы. Об этом сообщили в столичном управлении СКР.



Конфликт между двумя мужчина произошел вечером 9 марта в квартире жилого дома на Кленовом бульваре.



Подозреваемый нанес ранее знакомому 28-летнему мужчине не менее пяти ударов ножом в область туловища. Он задержан. Другой мужчина от полученных травм скончался на месте.