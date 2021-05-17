Мужчина в Москве ударил полицейского и натравил на него собак

17 мая. Mossovetinfo.ru — Мужчина в Москве ударил полицейского и натравил на него собак, сообщается на официальном сайте ГСУ СК РФ по городу Москве.



Инцидент произошел в воскресенье, 16 мая, в районе станции метро «Лесопарковая». Мужчина 1996 года рождения ударил по лицу находившегося при исполнении сотрудника ДПС. Кроме того, с мужчиной находились две собаки бойцовой породы. Одна из них после команды мужчины укусила полицейского.



Следователи столичного ГСУ СК РФ проводят проверку по факту применения насилия к сотруднику полиции.