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Происшествия     17.05.2021 18:23

Мужчина в Москве ударил полицейского и натравил на него собак

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Теги:  СК РФ  полиция. нападение  проверка 

17 мая. Mossovetinfo.ru — Мужчина в Москве ударил полицейского и натравил на него собак, сообщается на официальном сайте ГСУ СК РФ по городу Москве.

Инцидент произошел в воскресенье, 16 мая, в районе станции метро «Лесопарковая». Мужчина 1996 года рождения ударил по лицу находившегося при исполнении сотрудника ДПС. Кроме того, с мужчиной находились две собаки бойцовой породы. Одна из них после команды мужчины укусила полицейского.

Следователи столичного ГСУ СК РФ проводят проверку по факту применения насилия к сотруднику полиции.

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Теги: 
СК РФ  полиция. нападение  проверка 

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