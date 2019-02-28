28 февраля. Mossovetinfo.ru – Мужчина трижды выстрелил в кассиршу при налете на магазин на востоке Москвы, сообщает телеканал РЕН ТВ.



Нападение произошло вечером 27 февраля на 9-й Парковой улице. Нападавший угрожая кассирше травматическим пистолетом потребовал от женщины отдать все деньги из кассы и лечь на пол. Женщина успела нажать тревожную кнопку, после чего нападавший открыл огонь. После этого мужчина попытался скрыться, но был задержан.



Установлено, что нападавший в настоящий момент нигде не работает, а ранее уже был судим.



Женщина получила рваную рану ладони и легкое ранение плеча. От госпитализации она отказалась, медицинская помощь ей была оказана на месте.