28 февраля. Mossovetinfo.ru – Мужчина трижды выстрелил в кассиршу при налете на магазин на востоке Москвы, сообщает телеканал РЕН ТВ.
Нападение произошло вечером 27 февраля на 9-й Парковой улице. Нападавший угрожая кассирше травматическим пистолетом потребовал от женщины отдать все деньги из кассы и лечь на пол. Женщина успела нажать тревожную кнопку, после чего нападавший открыл огонь. После этого мужчина попытался скрыться, но был задержан.
Установлено, что нападавший в настоящий момент нигде не работает, а ранее уже был судим.
Женщина получила рваную рану ладони и легкое ранение плеча. От госпитализации она отказалась, медицинская помощь ей была оказана на месте.
10:03 Происшествия Мужчина выстрелил кассиршу при налете на магазин на востоке Москвы
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