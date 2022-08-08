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Происшествия     08.08.2022 12:04

Мужчине предъявлено обвинение в убийстве родителей в квартире в Балашихе

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Теги:  Балашиха  двойное убийство  родители 

8 августа. Mossovetinfo.ru - Обнаруженных убитыми в квартире в Балашихе пенсионеров зарезал их сын. Следственными органами ГСУ СК России по Московской области 35-летнему мужчине предъявлено обвинение в совершении двойного убийства (п.п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ), - сообщается на сайте СК Московской области.

«5 августа 2022 года в городе Балашихе в своей квартире была обнаружена супружеская пара пенсионеров с колото-резаными ранами. В результате проведенного комплекса следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий установлено лицо, причастное к совершению данного преступления. Им оказался 35-летний сын потерпевших», - отмечается в сообщении СК.

«В ходе допроса мужчина сообщил следователю о том, что при совершении убийства родителей руководствовался накопившимися между ними разногласиями», - сообщает СК.
По поручению Председателя СК России ход расследования данного уголовного дела находится на контроле в центральном аппарате ведомства.

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Теги: 
Балашиха  двойное убийство  родители 

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