Мужчину арестовали за изнасилование несовершеннолетней в 2010 году в Москве

15 сентября. Mossovetinfo.ru – Суд в Москве арестовал мужчину 1968 года рождения, который подозревается в изнасиловании несовершеннолетней в 2010 году, сообщается на официальном сайте ГСУ СК РФ по Москве.



По версии следствия, 11 июня 2010 года подозреваемый изнасиловал 17-летнюю девушку вблизи улицы Енисейская, после чего скрылся.



Впоследствии, мужчина был осужден за аналогичное преступление и отбывал наказание в колонии. В результате проверок базы данных ДНК-учета, было установлено совпадение изъятых биологических следов у потерпевшей с ДНК-профилем фигуранта.



Следователи установили, что мужчина после освобождения проживает в Московской области, он был задержан. Позднее потерпевшая его опознала, как лицо, изнасиловавшее ее летом 2010 года.



В настоящее время следователи проверяют причастность мужчины к другим аналогичным преступлениям.