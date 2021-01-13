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Происшествия     13.01.2021 10:36

Мужчину насмерть зажало дверями электрички в Подмосковье

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Теги:  электрички  СК РФ  Подмосковье  Московская область  смерть  гибель 

13 января. Mossovetinfo.ru – В Подмосковье мужчина погиб после того, как его зажало дверями электрички, сообщает на официальном сайте Московского межрегионального управления на транспорте СК РФ.

Сообщается, что вечером 11 января на станции «Березки дачные» Октябрьской железной дороги мужчину зажало дверями электропоезда, следовавшего по маршруту «Конаково-Москва». В результате мужчину протащило по платформе, от полученных травм он скончался на месте.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта». Задержан помощник машиниста электропоезда.

По версии следователей, трагедия произошла в результате ненадлежащего визуального контроля подозреваемого за посадкой и высадкой пассажиров, ненадлежащем контроле за работой автоматических дверей и сигнальной лампы.

Сообщается, что в ближайшее время задержанному помощнику машиниста будет предъявлено обвинение.

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Теги: 
электрички  СК РФ  Подмосковье  Московская область  смерть  гибель 

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