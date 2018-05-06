6 мая. Mossovetinfo.ru – Мужчина, подозреваемый в нанесении ножевого ранения другому мужчине в ходе ссоры на юге Москвы, задержан в аэропорту «Шереметьево». Об этом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на полицию.



Инцидент произошел утром 5 мая по адресу: ул. Шипиловская, д. 50. Конфликт возник в результате возникших личных неприязненных отношений. Пострадавший мужчина 1984 года рождения был госпитализирован с колото-резаным ранением живота.



Нападавший вечером того же дня был задержан в аэропорту.