Мужчину убили в ТиНАО

9 марта. Mossovetinfo.ru - По факту убийства мужчины в ТиНАО возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в столичном управлении СКР.



Тело 47-летнего мужчины с признаками насильственной смерти было обнаружено днем 8 марта в квартире жилого дома в поселении Новофедоровское.