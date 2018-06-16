МВД: болельщик из Нигерии сам вышел на козырек подъезда и упал по неосторожности

16 июня. Mossovetinfo.ru - Болельщик из Нигерии сам вышел на козырек подъезда из окна квартиры на 2 этаже и упал по неосторожности, сообщает пресс-служба московской полиции в официальной информации.



«Информация, размещенная в СМИ, о якобы совершенных противоправных действиях в отношении болельщика из Нигерии, приведших к его падению из окна и получению им травм, не соответствует действительности. Проверкой установлено, что никаких противоправных действий в отношении пострадавшего не совершалось», - отмечается в сообщении полиции.



В результате падения гражданин из Нигерии получил травмы, после чего был направлен в медицинское учреждение.