9 сентября. Mossovetinfo.ru – На несогласованный митинг на Пушкинской площади 9 сентября пришли около 2 тысяч человек, сообщается на официальном сайте столичной полиции.



На месте работают сотрудники полиции и бойцы Росгвардии, которые обеспечивают общественный порядок.