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Происшествия     09.09.2018 15:12

МВД: на несогласованную акцию в центре Москвы пришли 2000 человек

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Теги:  полиция  митинг  акции 

9 сентября. Mossovetinfo.ru – На несогласованный митинг на Пушкинской площади 9 сентября пришли около 2 тысяч человек, сообщается на официальном сайте столичной полиции.

На месте работают сотрудники полиции и бойцы Росгвардии, которые обеспечивают общественный порядок.


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Теги: 
полиция  митинг  акции 

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