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Происшествия     11.02.2021 15:50

МВД сообщило о 90 уголовных делах по итогам незаконных акций в январе и феврале

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Теги:  МВД  акции протеста  уголовные дела 

11 февраля. Mossovetinfo.ru – По итогам несанкционированных акций, прошедших в Москве, Санкт-Петербурге, и других городах России 23 и 31 января, возбуждено 90 уголовных дел, сообщается на официальном сайте МВД РФ.

Уголовное дела были возбуждены за нападения на правоохранителей, призывы к массовым беспорядкам, склонение к участию в несанкционированных акциях несовершеннолетних, и по другим статьям.

Ранее Генпрокуратура, СК РФ и МВД предостерегли граждан от организации и участия в несанкционированных акциях, а также призвали отказаться от участия в них.

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Теги: 
МВД  акции протеста  уголовные дела 

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