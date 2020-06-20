20 июня. Mossovetinfo.ru – Полиция возбудила уголовное дело в отношении фанатов футбольного «Спартака», сообщается на официальном сайте московского главка МВД.



Уголовное дело возбуждено по итогам акции, которую фанаты устроили 19 июня в поддержку команды. Сообщается, что в ходе акции, которая проходила возле стадиона «Открытие Арена», фанаты самовольно перекрыли проезжую часть, зажгли «фаера», чем спровоцировали дымовую завесу, а также использовали нецензурную брань.



Уголовное дело возбуждено по статье «Хулиганство», ведется розыск причастных к совершению преступления.