На месте схода поезда в Волгоградской области пострадало более 100 человек

29 июля — Mossovetinfo.ru — Авария с пассажирским составом, следовавшим из Казани в Адлер, произошла в 4 км. от станции Котельниково, с рельс сошли 9 вагонов, из них 7 – опрокинулись, предварительно, пострадали более 100 человек. Об этом в своем официальном телеграм-канале сообщает МЧС Волгоградской области.



Сотрудники МЧС России работают на месте схода поезда - 324 специалиста и 109 единиц техники, проводятся аварийно-спасательные работы. К месту происшествия со станции М. Горького следуют аварийно-восстановительный и пожарный поезда.



«Пожарно-спасательные подразделения деблокируют пострадавших, оказывают первую помощь. Организована доставка пассажиров поезда в пункты временного размещения - готовы 8 таких мест в городе Котельниково», сообщает МЧС.



В пресс-службе РЖД в телеграм-канале сообщили, что в связи с происшествием ряд пассажирских поездов отправлены измененным маршрутом.