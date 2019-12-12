12 декабря. Mossovetinfo.ru – На станциях МЦД произошел сбой валидаторов, сообщается в микроблоге Центральной пригородной пассажирской компании в Twitter.



Сообщается, что сбои наблюдаются при считывании «Тройки» на альтернативных носителях (браслетах, брелоках и других). Также сообщается, что сбои происходят из-за технических особенностей настройки валидаторов.



Пользователям рекомендуется прикладывать свои носители к валидаторам тыльной стороной, на которой расположен чип, а также пользоваться стандартными картами «Тройка». Сотрудники ЦППК работают над устранением неполадок.