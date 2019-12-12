12 декабря. Mossovetinfo.ru – На станциях МЦД произошел сбой валидаторов, сообщается в микроблоге Центральной пригородной пассажирской компании в Twitter.
Сообщается, что сбои наблюдаются при считывании «Тройки» на альтернативных носителях (браслетах, брелоках и других). Также сообщается, что сбои происходят из-за технических особенностей настройки валидаторов.
Пользователям рекомендуется прикладывать свои носители к валидаторам тыльной стороной, на которой расположен чип, а также пользоваться стандартными картами «Тройка». Сотрудники ЦППК работают над устранением неполадок.
14:36 Происшествия На МЦД произошел сбой в чтении карт «Тройка» на браслетах и брелоках
14:06 Власть Госдума приняла закон о возвращении комнат для курения в аэропорты
13:41 Власть Госдума приняла закон о повышении МРОТ до 12 тысяч рублей
13:31 Общество Путин приехал на церемонию прощания с Лужковым
12:10 Город (Москва и область) Дом по реновации ввели в эксплуатацию в районе Северный
21:31 Город (Москва и область) Работы в рамках программы реновации ведутся по всем стартовым площадкам - Собянин
20:52 Город (Москва и область) Второй участок Некрасовской линии метро планируется запустить весной 2020 года
13:12 Общество Юрий Лужков. Биография
19:33 Общество Фанаты российских футбольных клубов проводят масштабную акцию протеста
16:02 Город (Москва и область) Тарифы на коммунальные услуги вырастут в Москве с 1 июля 2020 года