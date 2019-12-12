Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Происшествия     12.12.2019 14:36

На МЦД произошел сбой в чтении карт «Тройка» на браслетах и брелоках

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  МЦД  валидаторы  Тройка  сбой 

12 декабря. Mossovetinfo.ru – На станциях МЦД произошел сбой валидаторов, сообщается в микроблоге Центральной пригородной пассажирской компании в Twitter.

Сообщается, что сбои наблюдаются при считывании «Тройки» на альтернативных носителях (браслетах, брелоках и других). Также сообщается, что сбои происходят из-за технических особенностей настройки валидаторов.

Пользователям рекомендуется прикладывать свои носители к валидаторам тыльной стороной, на которой расположен чип, а также пользоваться стандартными картами «Тройка». Сотрудники ЦППК работают над устранением неполадок.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
МЦД  валидаторы  Тройка  сбой 

Возврат к списку

Лента новостей

14:36 Происшествия На МЦД произошел сбой в чтении карт «Тройка» на браслетах и брелоках

14:06 Власть Госдума приняла закон о возвращении комнат для курения в аэропорты

13:41 Власть Госдума приняла закон о повышении МРОТ до 12 тысяч рублей

13:31 Общество Путин приехал на церемонию прощания с Лужковым

12:10 Город (Москва и область) Дом по реновации ввели в эксплуатацию в районе Северный

Актуальные материалы

21:31 Город (Москва и область) Работы в рамках программы реновации ведутся по всем стартовым площадкам - Собянин

20:52 Город (Москва и область) Второй участок Некрасовской линии метро планируется запустить весной 2020 года

13:12 Общество Юрий Лужков. Биография

19:33 Общество Фанаты российских футбольных клубов проводят масштабную акцию протеста

16:02 Город (Москва и область) Тарифы на коммунальные услуги вырастут в Москве с 1 июля 2020 года

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru