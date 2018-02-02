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Происшествия     02.02.2018 11:01

На переезде Усово – Кунцево 2 в ближнем Подмосковье электричка сбила автомобиль

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Теги:  Усово  Одинцово  Москва и область  Подмосковье  электричка  перегон  автомобиль 

2 января - В пятницу в 5:16 на железнодорожном переезде перегона Усово – Кунцево 2 Белорусского направления МЖД пригородный поездом, следовавший из Усово в Москву, сбил легковой автомобиль, водитель которого нарушил правила дорожного движения и выехал на пути на запрещающий сигнал перед приближающимся поездом, сообщает РЖД.

«В результате машину отбросило на обочину. По предварительной информации, локомотивная бригада не пострадала, пассажиры электрички за помощью не обращались. Для оказания медицинской помощи водителю и пассажиру автомобиля железнодорожники вызвали бригаду медиков», - сообщает РЖД.

«В 5:26 поезд продолжил движение по маршруту», - отмечается в сообщении.

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Теги: 
Усово  Одинцово  Москва и область  Подмосковье  электричка  перегон  автомобиль 

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