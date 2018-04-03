На серой ветке метро произошел сбой из-за инцидента с пассажиром

3 апреля. Mossovetinfo.ru - Сбой произошел вечером во вторник на Серпуховско-Тимирязевской линии из-за инцидента с пассажиром.



Как сообщили в telegram-канале метро, сбой произошел на центральной участке серой ветки. Поезда из-за случившегося ходили с увеличенным интервалом.