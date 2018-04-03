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Происшествия     03.04.2018 22:07

На серой ветке метро произошел сбой из-за инцидента с пассажиром

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Теги:  метро  метрополитен 

3 апреля. Mossovetinfo.ru - Сбой произошел вечером во вторник на Серпуховско-Тимирязевской линии из-за инцидента с пассажиром.

Как сообщили в telegram-канале метро, сбой произошел на центральной участке серой ветки. Поезда из-за случившегося ходили с увеличенным интервалом.

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Теги: 
метро  метрополитен 

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