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Происшествия     07.04.2018 15:58

На участке Арбатско-Покровской линии метро нет движения поездоа

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Теги:  метро  метрополитен 

8 апреля. Mossovetinfo.ru - Движение на участке Арбатско-Покровской линии остановлено днем в субботу из-за инцидента с пассажиром.

«От станции «Партизанская» до станции «Киевская» нет движения поездов», - говорится в telegram-канале метро.

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Карта места

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Теги: 
метро  метрополитен 

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