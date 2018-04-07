На участке Арбатско-Покровской линии метро нет движения поездоа

8 апреля. Mossovetinfo.ru - Движение на участке Арбатско-Покровской линии остановлено днем в субботу из-за инцидента с пассажиром.



«От станции «Партизанская» до станции «Киевская» нет движения поездов», - говорится в telegram-канале метро.