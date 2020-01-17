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Происшествия     17.01.2020 15:54

На юго-западе Москвы автомобиль сбил двух пешеходов, в том числе ребенка

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Теги:  ДТП  авария  наезд  дети 

17 января. Mossovetinfo.ru – Автомобиль сбил двух пешеходов, в том числе ребенка, на юго-западе Москвы, сообщает пресс-служба столичного управления ГИБДД.

Сообщается, что на Южнопортовой улице водитель легкового автомобиля совершил наезд на двух пешеходов в зоне действия нерегулируемого пешеходного перехода. Пострадавшие госпитализированы.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства случившегося.


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Теги: 
ДТП  авария  наезд  дети 

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