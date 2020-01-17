17 января. Mossovetinfo.ru – Автомобиль сбил двух пешеходов, в том числе ребенка, на юго-западе Москвы, сообщает пресс-служба столичного управления ГИБДД.
Сообщается, что на Южнопортовой улице водитель легкового автомобиля совершил наезд на двух пешеходов в зоне действия нерегулируемого пешеходного перехода. Пострадавшие госпитализированы.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства случившегося.
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