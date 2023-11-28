На западе Москвы задержан мужчина, готовивший теракт - подрыв цистерны

29 ноября — Mossovetinfo.ru — В Москве взят под стражу мужчина, планировавший совершение террористического акта на территории Московского региона путем подрыва одной из цистерн железнодорожной станции, сообщает пресс-служба ГСУ СКР по г. Москве.



«По данным следствия, мужчина 1983 года рождения в ноябре 2023 года получил от неустановленного соучастника задание на совершение за денежное вознаграждение террористического акта путем подрыва одной из цистерн железнодорожной станции, на что фигурант согласился. С целью приготовления к совершению вышеуказанного преступления подозреваемый прибыл на участок местности, расположенный в одном из лесопарков в городе Москве, где забрал из заранее обозначенного ему места взрывное вещество, предназначенного для изготовления им самодельного взрывного устройства.



После чего фигурант прибыл на участок местности, расположенный на одной из улиц Юго-Западного административного округа в городе Москве, где забрал из заранее обозначенного ему места детонатор, предназначенный для изготовления самодельного взрывного устройства. Однако довести до конца свой преступный умысел, направленный на совершение террористического акта, он не смог, так как после изъятия детонатора из тайника был задержан оперативными сотрудниками УФСБ России по г. Москве и Московской области», - говорится в сообщении.



С фигурантом проведены следственные действия, ему предъявлено обвиненные по признакам преступления, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к совершению террористического акта) и ч. 1 ст. 30 ч. 2 ст. 223.1 УК РФ (покушение на незаконное изготовление взрывного устройства). Судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователями продолжается проведение следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и иных соучастников преступления.