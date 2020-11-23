Другие материалы
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Происшествия
23.11.2020, 14:56
На зелёной ветке метро произошел сбой
23 ноября. Mossovetinfo.ru – Сбой в движении поездов произошел днем в понедельник, 23 ноября на Замоскворецкой линии метро, сообщается в telegram-канале департамента транспорта Москвы. Сообщ...
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Происшествия
23.11.2020, 14:27
В Красногорске женщина ранила ножом сотрудника Минздрава
23 ноября. Mossovetinfo.ru – В подмосковном Красногорске женщина нанесла ножевые ранения сотруднику Минздрава, сообщает «Комсомольская правда». В субботу вечером в больницу Красногорска с пр...
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Происшествия
23.11.2020, 10:07
Сбой в движении поездов произошел на МЦД-2 и Рижском направлении МЖД
23 ноября. Mossovetinfo.ru – На МЦД-2 и Рижском направлении МЖД произошел сбой в движении поездов, сообщается в микроблоге ЦППК в Twitter. По техническим причинам затруднено движение поездов...