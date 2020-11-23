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Происшествия     23.11.2020 14:56

На зелёной ветке метро произошел сбой

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Теги:  метро  метрополитен  сбой  Замоскворецкая линия 

23 ноября. Mossovetinfo.ru – Сбой в движении поездов произошел днем в понедельник, 23 ноября на Замоскворецкой линии метро, сообщается в telegram-канале департамента транспорта Москвы.

Сообщается, что на станции «Тверская» был остановлен для проверки поезд без пассажиров. В результате было остановлено движение поездов на всей линии.

В настоящее время движение поездов на линии возобновлено и вводится в график.


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Карта места

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Теги: 
метро  метрополитен  сбой  Замоскворецкая линия 

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