23 ноября. Mossovetinfo.ru – Сбой в движении поездов произошел днем в понедельник, 23 ноября на Замоскворецкой линии метро, сообщается в telegram-канале департамента транспорта Москвы.



Сообщается, что на станции «Тверская» был остановлен для проверки поезд без пассажиров. В результате было остановлено движение поездов на всей линии.



В настоящее время движение поездов на линии возобновлено и вводится в график.