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Происшествия     26.05.2018, 11:07

Начальнику МЧС по Кемеровской области предъявлено обвинение по делу о пожаре в «Зимней вишне»

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Теги:  СКР  пожар  обвинение  СК РФ  Зимняя вишня  МЧС 

26 мая. Mossovetinfo.ru – Начальнику МЧС по Кемеровской области Александру Мамонтову предъявлено обвинение по делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня», в котором погибли 60 человек. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Обвинение также предъявлено начальнику отдела надзора деятельности и профилактической работы городов Кемерово, Березовского и Кемеровского района управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС области Григорию Терентьеву.

Им инкриминируется совершение преступлений по статьями «халатность» и «растрата». По версии следствия, Мамонтов и Терентьев нарушили закон и не провели в 2017 и 2018 годах проверку пожарной безопасности в «Зимней вишне». Согласно закону, проверка должна была пройти до 18 марта 2018 года.

В СК также считают, что с 2015 по 2018 год Мамонтов вместе с неустановленными пособниками совершил хищение более 1,8 миллиона рублей.

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, среди которых 37 детей.


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Теги: 
СКР  пожар  обвинение  СК РФ  Зимняя вишня  МЧС 

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