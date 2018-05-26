26 мая. Mossovetinfo.ru – Начальнику МЧС по Кемеровской области Александру Мамонтову предъявлено обвинение по делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня», в котором погибли 60 человек. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.



Обвинение также предъявлено начальнику отдела надзора деятельности и профилактической работы городов Кемерово, Березовского и Кемеровского района управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС области Григорию Терентьеву.



Им инкриминируется совершение преступлений по статьями «халатность» и «растрата». По версии следствия, Мамонтов и Терентьев нарушили закон и не провели в 2017 и 2018 годах проверку пожарной безопасности в «Зимней вишне». Согласно закону, проверка должна была пройти до 18 марта 2018 года.



В СК также считают, что с 2015 по 2018 год Мамонтов вместе с неустановленными пособниками совершил хищение более 1,8 миллиона рублей.



Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, среди которых 37 детей.