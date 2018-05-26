Другие материалы
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Происшествия
26.05.2018, 11:07
Начальнику МЧС по Кемеровской области предъявлено обвинение по делу о пожаре в «Зимней вишне»
26 мая. Mossovetinfo.ru – Начальнику МЧС по Кемеровской области Александру Мамонтову предъявлено обвинение по делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня», в котором погибли 60 человек. Об этом сообщила офиц...
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Происшествия
26.05.2018, 10:31
Картине Репина «Иван Грозный» нанесены серьезные повреждения - Третьяковская галерея
26 мая. Mossovetinfo.ru – Картине Ивана Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» (наиболее известна как «Иван Грозный убивает своего сына») нанесены серьезные повреждения. Об этом сооб...
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Происшествия
26.05.2018, 09:55
Вандал повредил картину Репина в Третьяковской галерее
26 мая. Mossovetinfo.ru – Мужчина, который повредил картинку вы Третьяковской галерее, задержан. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Сообщение о повреждении кар...