Другие материалы
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Происшествия
23.11.2020, 18:10
Начальнику ОМВД Кизлярского района Дагестана предъявили обвинение в терроризме
23 ноября. Mossovetinfo.ru – Начальнику ОМВД по Кизлярскому району Дагестана полковнику полиции Гази Исаеву предъявили обвинение в терроризме в рамках расследования уголовного дела о террористическ...
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Происшествия
23.11.2020, 14:56
На зелёной ветке метро произошел сбой
23 ноября. Mossovetinfo.ru – Сбой в движении поездов произошел днем в понедельник, 23 ноября на Замоскворецкой линии метро, сообщается в telegram-канале департамента транспорта Москвы. Сообщ...
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Происшествия
23.11.2020, 14:27
В Красногорске женщина ранила ножом сотрудника Минздрава
23 ноября. Mossovetinfo.ru – В подмосковном Красногорске женщина нанесла ножевые ранения сотруднику Минздрава, сообщает «Комсомольская правда». В субботу вечером в больницу Красногорска с пр...