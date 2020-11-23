23 ноября. Mossovetinfo.ru – Начальнику ОМВД по Кизлярскому району Дагестана полковнику полиции Гази Исаеву предъявили обвинение в терроризме в рамках расследования уголовного дела о террористических атаках на станциях метро «Лубянка» и «Парк культуры», сообщается на официальном сайте СК РФ.



По данным следствия, Исаев стал членом запрещенной в России террористической организации «Имарат Кавказ». В 2009-2010 годах Исаев регулярно передавал руководителям террористов сведения о действиях Кизлярского ОМВД, а также о спецоперациях против террористах.



Помимо этого, Исаев неоднократно перевозил террористов по территории Дагестана, а также лично доставил одну из террористок-смертниц, устроивших впоследствии взрыв в московском метро, на кизлярский автовокзал для выезда в Москву. При этом на ней было закреплено взрывное устройство.



Обвинение Исаеву предъявлено по статьям «Участие в преступном сообществе, совершенное лицом с использованием своего служебного положения», «Бандитизм» и «Террористический акт».