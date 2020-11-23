 
Актуальные темы: транспорт коронавирус
Происшествия     23.11.2020 18:10

Начальнику ОМВД Кизлярского района Дагестана предъявили обвинение в терроризме

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  СК РФ  уголовное дело  обвинение  терроризм  взрыв в метро 

23 ноября. Mossovetinfo.ru – Начальнику ОМВД по Кизлярскому району Дагестана полковнику полиции Гази Исаеву предъявили обвинение в терроризме в рамках расследования уголовного дела о террористических атаках на станциях метро «Лубянка» и «Парк культуры», сообщается на официальном сайте СК РФ.

По данным следствия, Исаев стал членом запрещенной в России террористической организации «Имарат Кавказ». В 2009-2010 годах Исаев регулярно передавал руководителям террористов сведения о действиях Кизлярского ОМВД, а также о спецоперациях против террористах.

Помимо этого, Исаев неоднократно перевозил террористов по территории Дагестана, а также лично доставил одну из террористок-смертниц, устроивших впоследствии взрыв в московском метро, на кизлярский автовокзал для выезда в Москву. При этом на ней было закреплено взрывное устройство.

Обвинение Исаеву предъявлено по статьям «Участие в преступном сообществе, совершенное лицом с использованием своего служебного положения», «Бандитизм» и «Террористический акт».


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
СК РФ  уголовное дело  обвинение  терроризм  взрыв в метро 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

19:09 В мире Российский миротворец ранен в Карабахе при взрыве мины

18:10 Происшествия Начальнику ОМВД Кизлярского района Дагестана предъявили обвинение в терроризме

17:23 Другое Российское ПО начнут устанавливать на все продаваемые устройства

17:09 Власть Роспотребнадзор предложил сделать рекомендации по коронавирусу обязательными к исполнению

16:33 В России Сервис по оформлению ДТП без полицейских заработал во всех регионах России

Актуальные материалы

09:03 Город (Москва и область) C 21 ноября на год закрыт вестибюль станции метро «Новослободская»

12:56 Город (Москва и область) За три года квартиры по реновации получат около 120 тысяч москвичей

09:34 Город (Москва и область) Кабинеты для ПЦР-тестирования в Москве теперь работают дольше

21:34 Город (Москва и область) Полностью закрывать рестораны в Москве не планируется - власти

14:18 Другое Московские футбольные клубы будут согласовывать с властями число болельщиков на трибунах

14:18 Город (Москва и область) Ресторанам и кафе Москвы запретили обслуживать посетителей в ночное время

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru