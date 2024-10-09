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Происшествия     09.10.2024 13:50

Начальницу управления ФНС на Ямале задержали за взятку в виде Porsche Cayenne

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Теги:  ФНС  Ямал  начальник  уголовное дело  взятка  задержание 

9 октября — Mossovetinfo.ru — Начальника управления ФНС по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯНАО) Яну Калюжину задержали по подозрению в получении взятки в видео автомобиля Porsche Cayenne, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

«Калюжина подозревается в получении взятки в особо крупном размере в виде машины Porsche Cayenne стоимостью более 10 млн рублей», – приводит агентство слова источника.

По версии следствия, за взятку Калюжина обещала не привлекать к ответственности местную нефтегазовую компанию. В обмен на иномарку глава региональной ФНС обещала помочь исключить из решения выездной налоговой проверки суммы недоимки на сумму свыше 50 млн рублей.

Калюжина возглавляет УФНС по ЯНАО в течение последних пяти лет.

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Теги: 
ФНС  Ямал  начальник  уголовное дело  взятка  задержание 

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