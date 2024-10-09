9 октября — Mossovetinfo.ru — Начальника управления ФНС по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯНАО) Яну Калюжину за...

9 октября — Mossovetinfo.ru — Ураган «Милтон» приближается к Флориде и может стать одним из самых разрушительных шт...