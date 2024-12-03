Другие материалы
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Происшествия
12.12.2024, 09:17
Над казарменными зданиями в Грозном сбит БПЛА
12 декабря — Mossovetinfo.ru — Сегодня в 00:55 в Грозном над казарменными зданиями специального полка полиции имени Ге...
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Происшествия
10.12.2024, 08:29
В Москве сотрудники МЧС России тушат пожар на Коптевском рынке
10 декабря — Mossovetinfo.ru — В Москве сотрудники МЧС России тушат пожар на Коптевском рынке. Горят торговые пави...
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Происшествия
03.12.2024, 13:13
В Московской области пресечена деятельность координируемой из Украины подпольной нарколаборатории
3 декабря — Mossovetinfo.ru — УФСБ России по городу Москве и Московской области пресечена незаконная деятельность п...