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Происшествия     12.12.2024 09:17

Над казарменными зданиями в Грозном сбит БПЛА

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Теги:  Чеченская Республика  БПЛА  Грозный  Кадыров 

12 декабря — Mossovetinfo.ru — Сегодня в 00:55 в Грозном над казарменными зданиями специального полка полиции имени Героя России А.А.Кадырова МВД по ЧР был сбит беспилотник. Об этом сообщил Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Также Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале пообещал отомстить за раненных в результате удара БПЛА по казармам в Грозном.

«Сегодня в 00:55 в Грозном над казарменными зданиями специального полка полиции имени Героя России А.А.Кадырова МВД по ЧР был сбит беспилотник. Серьезно никто не пострадал. Лёгкие ранения получили 4 бойца караула. Дежуривший личный состав в это время находился в защищённых от подобных атак помещениях. Сдетонировавший в воздухе БПЛА повредил кровлю и выбил стекла. Упавшие фрагменты вызвали небольшой пожар, который быстро потушили. Каких-либо серьёзных повреждений здание не получило», - сообщил Рамзан Кадыров.

«Что же до боевого духа, то подобные попытки только укрепляют нашу веру в победу и желание поскорее расправиться с врагом. Резерв из 84-х тысяч добровольцев и бойцов подразделений из Чеченской Республики готов выдвинуться на передовую по первому приказу. Не для того мы бережём нашу республику, чтобы позволить каким-то наркоманам, шайтанам или сатанистам воплощать их больные идеи. Мы это так не оставим! И только за этих 4-х раненых мы положим 400 укронатовцев», - написал Глава Чеченской Республики.

Накануне Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров встретился в Москве с руководителем администрации президента России Антоном Вайно и заместителем председателя правительства Александром Новаком.

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Теги: 
Чеченская Республика  БПЛА  Грозный  Кадыров 

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