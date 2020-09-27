27 сентября. Mossovetinfo.ru – Надземный пешеходный переход обрушился утром в воскресенье в городском округе Ступино. Об этом сообщает подмосковное управление МЧС.



ЧП произошло около 8:55 по адресу: поселок Октябрьский, улица Заводская, владение 1, территория складского комплекса «ФМ Ложистик Сидорово».



Пострадали как минимум 13 человек. Все они - сотрудники предприятия. Три человека госпитализированы.