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Происшествия     27.09.2020 09:56

Надземный пешеходный переход обрушился в Подмосковье, есть пострадавшие

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Теги:  Ступино  Московская область  Подмосковье  ЧП 

27 сентября. Mossovetinfo.ru – Надземный пешеходный переход обрушился утром в воскресенье в городском округе Ступино. Об этом сообщает подмосковное управление МЧС.

ЧП произошло около 8:55 по адресу: поселок Октябрьский, улица Заводская, владение 1, территория складского комплекса «ФМ Ложистик Сидорово».

Пострадали как минимум 13 человек. Все они - сотрудники предприятия. Три человека госпитализированы.


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Теги: 
Ступино  Московская область  Подмосковье  ЧП 

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