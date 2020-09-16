 
Актуальные темы: транспорт коронавирус
Происшествия     16.09.2020 12:43

Националист Марцинкевич по прозвищу «Тесак» покончил с собой

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Марцинкевич  смерть  самоубийство 

16 сентября. Mossovetinfo.ru - Известный националист Максим Марцинкевич по прозвищу «Тесак» покончил с собой в камере СИЗО-3 Челябинска, где он находился перед этапированием в Москву, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В июне 2017 года Марцинкевич был признан виновным в возбуждении ненависти и вражды, разбое и хулиганстве, и приговорен к 10 годам колонии строгого режима. Однако в мае 2018 года Мосгосуд отменил приговор Марцинкевичу и отправил дело на пересмотр. В декабре того же года Бабушкинский районный суд Москвы вновь приговорил Марцинкевича к 10 годам колонии строгого режима.

Ранее Марцинкевич был трижды осужден за экстремизм в 2007, 2009 и 2014 годах.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Марцинкевич  смерть  самоубийство 

Возврат к списку

Лента новостей

13:07 В мире ЕС вновь не стал открывать границы для россиян

12:43 Происшествия Националист Марцинкевич по прозвищу «Тесак» покончил с собой

12:02 Город (Москва и область) Больше 1,6 тысячи заявок подано на участие в проекте «Музыка в метро»

11:28 Общество В России предложили ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники

10:58 В России Материнский капитал могут разрешить тратить на ремонт жилья

Актуальные материалы

08:17 Город (Москва и область) Когда в Москве включат отопление

08:50 В России Магазины могут обязать использовать двойные ценники

10:48 Мнения Навальному, как политику, после выписки из госпиталя надо сразу возвращаться в Россию - Ходорковский

08:29 Мнения Deutsche Bank заявил о наступлении глобальной «эпохи беспорядка»

09:09 Общество 18 депутатов Мосгордумы выпустили заявление в поддержку депутата Олега Шереметьева

11:43 Общество Родители поддержали возвращение детей в школы несмотря на пандемию - опрос

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru