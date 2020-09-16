16 сентября. Mossovetinfo.ru - Известный националист Максим Марцинкевич по прозвищу «Тесак» покончил с собой в камере СИЗО-3 Челябинска, где он находился перед этапированием в Москву, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
В июне 2017 года Марцинкевич был признан виновным в возбуждении ненависти и вражды, разбое и хулиганстве, и приговорен к 10 годам колонии строгого режима. Однако в мае 2018 года Мосгосуд отменил приговор Марцинкевичу и отправил дело на пересмотр. В декабре того же года Бабушкинский районный суд Москвы вновь приговорил Марцинкевича к 10 годам колонии строгого режима.
Ранее Марцинкевич был трижды осужден за экстремизм в 2007, 2009 и 2014 годах.
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