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Происшествия     05.09.2018 11:35

Названия причина массового отравления рабочих в Котельниках

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Теги:  Роспотребнадзор  проверка  отравление  стройка 

5 сентября. Mossovetinfo.ru – Роспотребнадзор в ходе проверки установил причину массового отравления рабочих в подмосковных Котельниках, сообщается на официальном сайте ведомства.

Причиной массового отравления стало неудовлетворительное санитарное состояние столовых, где кормили рабочих, а также неудовлетворительное состояние производственных цехов, в которых было организовано производство завтраков, обедов и ужинов для рабочих.

Массовое отравление рабочих произошло в подмосковных Котельниках 20 августа. В результате пострадало 26 человек, один из которых скончался. Остальные пострадавшие в настоящее время уже выписаны из больницы.


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Теги: 
Роспотребнадзор  проверка  отравление  стройка 

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