5 сентября. Mossovetinfo.ru – Роспотребнадзор в ходе проверки установил причину массового отравления рабочих в подмосковных Котельниках, сообщается на официальном сайте ведомства.



Причиной массового отравления стало неудовлетворительное санитарное состояние столовых, где кормили рабочих, а также неудовлетворительное состояние производственных цехов, в которых было организовано производство завтраков, обедов и ужинов для рабочих.



Массовое отравление рабочих произошло в подмосковных Котельниках 20 августа. В результате пострадало 26 человек, один из которых скончался. Остальные пострадавшие в настоящее время уже выписаны из больницы.