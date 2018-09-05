5 сентября. Mossovetinfo.ru – Роспотребнадзор в ходе проверки установил причину массового отравления рабочих в подмосковных Котельниках, сообщается на официальном сайте ведомства.
Причиной массового отравления стало неудовлетворительное санитарное состояние столовых, где кормили рабочих, а также неудовлетворительное состояние производственных цехов, в которых было организовано производство завтраков, обедов и ужинов для рабочих.
Массовое отравление рабочих произошло в подмосковных Котельниках 20 августа. В результате пострадало 26 человек, один из которых скончался. Остальные пострадавшие в настоящее время уже выписаны из больницы.
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