3 декабря. Mossovetinfo.ru – Самыми угоняемыми автомобилями в Москве в январе-октябре 2019 года стали «Тойота», «Киа» и «Хендэ», сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные Московской прокуратуры.



Сообщается, что в указанный период машины марки «Тойота» объявлялись в федеральный розыск 221 раз, «Киа» - 156 раз, «Хендэ» - 140 раз.



В десятку самых угоняемых автомобилей в Москве вошли также ВАЗ (85 машин, объявленных в федеральный розыск), «Мазда» (75), «Лексус» (61), «Форд» (53), «Ниссан» (45), БМВ (390) и «Рено» (39).



В 2018 году самыми угоняемыми автомобилями в Москве были «Мерседес», «Киа» и ВАЗ.