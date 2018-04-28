28 апреля. Mossovetinfo.ru – Неизвестные отобрали у посетителя ресторана на севере Москвы 2 миллиона рублей и 20 тысяч долларов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на полицию.



Инцидент произошел в пятницу в ресторане по адресу: Черняховского, д. 1. Неизвестные ворвались в ресторан, избили 31-летнего менеджера по продажам компьютерного оборудования, отобрали деньги и скрылись. Материальный ущерб составил 3,3 миллиона рублей.