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Происшествия     12.09.2018 17:25

Неизвестные в Москве вымогают деньги с водителей под видом сотрудников «Дорожного патруля»

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Теги:  ЦОДД 

12 сентября. Mossovetinfo.ru – Банда аферистов в Москве выдает себя за сотрудников «Дорожного патруля». Об этом сообщили в Центре организации безопасности дорожного движения (ЦОДД);

Отмечается, что неизвестные вымогают деньги с водителей. В ЦОДД просят быть бдительнее и немедленно сообщать в полицию.

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Теги: 
ЦОДД 

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