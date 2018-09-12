Неизвестные в Москве вымогают деньги с водителей под видом сотрудников «Дорожного патруля»

12 сентября. Mossovetinfo.ru – Банда аферистов в Москве выдает себя за сотрудников «Дорожного патруля». Об этом сообщили в Центре организации безопасности дорожного движения (ЦОДД);



Отмечается, что неизвестные вымогают деньги с водителей. В ЦОДД просят быть бдительнее и немедленно сообщать в полицию.