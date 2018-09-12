17:25 Происшествия Неизвестные в Москве вымогают деньги с водителей под видом сотрудников «Дорожного патруля»
15:41 Город (Москва и область) Московских водителей попросили не парковаться у деревьев из-за усиления ветра
15:26 Общество Температура в Москве в начале сентября превышает норму на 6-7 градусов впервые за 80 лет
14:00 Город (Москва и область) Более 1700 компаний-резидентов работают в технопарках в ТиНАО
12:58 Город (Москва и область) Собянин назвал Памфилову человеком твердых принципов
08:57 Город (Москва и область) Где в Москве появились новые выделенные полосы
13:34 Город (Москва и область) Около 100 домов по программе реновации начнут строить до конца года
00:18 Город (Москва и область) Явка на выборах мэра Москвы составила 31,24% - обработано 6,7% протоколов
23:16 Город (Москва и область) Собянин поблагодарил москвичей за участие в выборах мэра
23:06 Город (Москва и область) Воробьев лидирует на выборах главы Подмосковья с 61,32% - обработано 23% протоколов
20:14 Общество Около 9,5 млн человек приняли участие в праздновании Дня города в Москве
19:45 Город (Москва и область) Нарушений на «дачных» участках на выборах мэра Москвы не зафиксировано - Шапошников