Неизвестный ранил ножом подростка на севере Москвы

20 апреля. Mossovetinfo.ru - Неизвестный ранил ножом 17-летнего мальчика на севере Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на полицию.



Инцидент произошел недалеко от дома 2 по Комсомольскому проспекту. Пострадавший госпитализирован. Ведется поиск нападавшего.