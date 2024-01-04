9 января — Mossovetinfo.ru — В Подольске по уголовному делу об ограничении подачи энергоресурсов в жилые дома и организации задержаны несколько человек, а также возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, сообщает ГСУ СК России по Московской области.
В рамках расследования уголовного дела по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч.1 ст.238 УК РФ), в результате чего произошел прорыв теплотрассы и жители округа остались без подачи теплоснабжения и горячей воды, задержаны начальник котельной ЗАО «Климовский специализированный патронный завод», генеральный директор данного завода.
Также возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий с причинением тяжких последствий (п. «в» ч.3 ст. 286 УК РФ) и задержан заместитель главы администрации городского округа Подольска. Он подозревается в том, что, исполняя обязанности по контролю за подготовкой и эксплуатацией котельной, достоверно зная о необходимости проведения технических мероприятий, связанных с проверкой пригодности для эксплуатации оборудования для отопительного сезона, а также о наличии его дефектов, подписал акт проверки готовности к отопительному периоду 2023-2024 гг. и выдал ЗАО «Климовский специализированный патронный завод» паспорт готовности к отопительному сезону, что привело в дальнейшем к аварии на теплотрассе.
На рабочих местах задержанных проведены обыски и выемки, идут допросы.
6 января Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области Старикову А.Ю. незамедлительно проверить факты ограничений подачи тепло- и энергоресурсов в населённых пунктах Московской области
в связи с тем, что в нескольких районах Подмосковья жители остались без отопления и света из-за коммунальных аварий. В сообщении СКР отмечалось, что ГСУ СК России по Московской области организованы проверки в Солнечногорске, Балашихе, Лобне, Подольске, Химках, Чехове.