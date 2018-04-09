Несовершеннолетний зацепер погиб в результате падения с «Ласточки» под Москвой

9 апреля. Mossovetinfo.ru - Организована доследственная проверка по факту смерти малолетнего «зацепера» на железной дороге. Об этом сообщили в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.



Несчастный случай произошел 8 апреля. Москвич 2004 года рождения, катался на крыше вагона «Ласточки» сообщением Тверь - Москва. На 621 километра перегона Сходня - Химки.



От полученных телесных повреждений пострадавший скончался на месте.