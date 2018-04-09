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Происшествия     09.04.2018 13:06

Несовершеннолетний зацепер погиб в результате падения с «Ласточки» под Москвой

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Теги:  СКР  зацеперы 

9 апреля. Mossovetinfo.ru - Организована доследственная проверка по факту смерти малолетнего «зацепера» на железной дороге. Об этом сообщили в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.

Несчастный случай произошел 8 апреля. Москвич 2004 года рождения, катался на крыше вагона «Ласточки» сообщением Тверь - Москва. На 621 километра перегона Сходня - Химки.

От полученных телесных повреждений пострадавший скончался на месте.

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Теги: 
СКР  зацеперы 

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