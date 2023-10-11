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Происшествия     11.10.2023 10:45

Нет движения поездов от станции «Люблино» до станции «Дубровка» на Люблинско-Дмитровской линии

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Теги:  метро  Люблинско-Дмитровская линия  движение  приостановка  Дептранс 

11 октября — Mossovetinfo.ru — На Люблинско-Дмитровской линии (10) нет движения поездов от станции «Люблино» до станции «Дубровка». В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами, сообщает Дептранс в своем telegram-канале в 10:40 мск.

Ранее, в 10:31 мск, сообщалось, что "на южном участке Люблинско-Дмитровской линии (10) временно увеличены интервалы движения поездов".

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Карта места

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Теги: 
метро  Люблинско-Дмитровская линия  движение  приостановка  Дептранс 

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