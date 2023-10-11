Нет движения поездов от станции «Люблино» до станции «Дубровка» на Люблинско-Дмитровской линии

11 октября — Mossovetinfo.ru — На Люблинско-Дмитровской линии (10) нет движения поездов от станции «Люблино» до станции «Дубровка». В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами, сообщает Дептранс в своем telegram-канале в 10:40 мск.



Ранее, в 10:31 мск, сообщалось, что "на южном участке Люблинско-Дмитровской линии (10) временно увеличены интервалы движения поездов".