Другие материалы
-
Происшествия
28.11.2025, 07:22
Ночью силы ПВО уничтожили два беспилотника, атаковавших Москву - Собянин
28 ноября — Mossovetinfo.ru — В ночь на 28 ноября силами ПВО Минобороны уничтожено два беспилотных средства, атаковав...
-
Происшествия
26.11.2025, 12:47
Пресечена деятельность членов этнической ОПГ вымогавших денежные средства у раненых бойцов СВО
26 ноября — Mossovetinfo.ru — УФСБ России по городу Москве и Московской области во взаимодействии с ГУ МВД России по ...
-
Происшествия
25.11.2025, 12:56
Дело о массовом отравлении салатом от «Кухни на районе» направлено в суд - Генпрокуратура
25 ноября — Mossovetinfo.ru — Генпрокуратуре России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отноше...