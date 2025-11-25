Ночью силы ПВО уничтожили два беспилотника, атаковавших Москву - Собянин

28 ноября — Mossovetinfo.ru — В ночь на 28 ноября силами ПВО Минобороны уничтожено два беспилотных средства, атаковавших Москву. Об этом в своем телеграм-канале сообщал мэр Москвы Сергей Собянин.



Мэр отметил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.



Сообщения об уничтожении беспилотников мэр разместил в 4:25 мск и 4:40 мск.



Минувшей ночью Росавиация вводила временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Внуково, ограничения сняты. Также ночью аналогичные ограничения вводились и в ряде регионов России.