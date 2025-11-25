 
Актуальные темы: переговоры
Происшествия     28.11.2025 07:22

Ночью силы ПВО уничтожили два беспилотника, атаковавших Москву - Собянин

28 ноября — Mossovetinfo.ru — В ночь на 28 ноября силами ПВО Минобороны уничтожено два беспилотных средства, атаковавших Москву. Об этом в своем телеграм-канале сообщал мэр Москвы Сергей Собянин.

Мэр отметил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Сообщения об уничтожении беспилотников мэр разместил в 4:25 мск и 4:40 мск.

Минувшей ночью Росавиация вводила временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Внуково, ограничения сняты. Также ночью аналогичные ограничения вводились и в ряде регионов России.

