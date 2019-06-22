22 июня. Mossovetinfo.ru – По факту травмирования детей в результате поломки аттракциона в парке «Сокольники возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в столичном управлении СКР.
Утром в субботу, 22 июня, в парке «Сокольники» сломался аттракцион. По предварительным данным, кабинка с находящимися внутри тремя детьми упала на землю и они получили различные травмы.
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