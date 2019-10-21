Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Происшествия     21.10.2019 15:36

Обнаружено тело депутата законодательного собрания Раменского района Подмосковья похищенной в 2012 году

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  похищение  убийство  МВД РФ  Московская область  депутаты 

21 октября. Mossovetinfo.ru – Сотрудники полиции совместно с сотрудниками СК РФ обнаружили в Раменском районе Московской области тела четверых человек, как предполагается это тела похищенных депутата Законодательного собрания Раменского района Татьяны Сидоровой, ее мужа, сына и сестры, сообщается на официальном сайте МВД РФ.

Сидорова и ее семья были похищены из своего дома в деревне Малахово в 2012 году. В совершении похищения и убийства Сидоровой и ее семьи подозревается криминальный авторитет Олег Шишканов («вор в законе» по кличке «Шишкан») и члены его группировки. В июле 2019 года Шишканов был задержан в Подмосковье. В сентябре были задержаны еще 7 человек, которые подозреваются в соучастии в данном преступлении.

Останки погибших направлены на экспертизу. Расследование дела продолжается.



x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
похищение  убийство  МВД РФ  Московская область  депутаты 

Возврат к списку

Лента новостей

15:36 Происшествия Обнаружено тело депутата законодательного собрания Раменского района Подмосковья похищенной в 2012 году

15:02 Город (Москва и область) Понедельник, 21 октября стал самым теплым днем за последние 70 лет

14:07 Другое Составлен топ-5 кроссоверов для зимнего периода в России

13:10 Город (Москва и область) Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве 21 октября из-за тумана

12:53 Город (Москва и область) Около 2 тысяч тепловых завес установят в поездах «Иволга» на МЦД

Актуальные материалы

12:33 В России ПФР рассказал о возможности досрочно выйти на пенсию

07:18 Власть Назначен новый глава ЦОДД

09:57 Общество ВЦИОМ изучает мнение москвичей о выборах в Госдуму

12:42 Общество Предзимье в Москве начнется 17 октября - синоптики

11:03 Город (Москва и область) Квартал по реновации в Мневниковской пойме построят за три года

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru