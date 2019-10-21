21 октября. Mossovetinfo.ru – Сотрудники полиции совместно с сотрудниками СК РФ обнаружили в Раменском районе Московской области тела четверых человек, как предполагается это тела похищенных депутата Законодательного собрания Раменского района Татьяны Сидоровой, ее мужа, сына и сестры, сообщается на официальном сайте МВД РФ.



Сидорова и ее семья были похищены из своего дома в деревне Малахово в 2012 году. В совершении похищения и убийства Сидоровой и ее семьи подозревается криминальный авторитет Олег Шишканов («вор в законе» по кличке «Шишкан») и члены его группировки. В июле 2019 года Шишканов был задержан в Подмосковье. В сентябре были задержаны еще 7 человек, которые подозреваются в соучастии в данном преступлении.



Останки погибших направлены на экспертизу. Расследование дела продолжается.