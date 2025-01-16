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Происшествия     20.01.2025 10:48

Обращение о незаконном присвоении общей дороги и коммуникаций в поселке в Подмосковье СК взял на контроль

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Теги:  Московская область  Дмитров  коммуникации  обращение  следственный комитет  дороги 

20 января — Mossovetinfo.ru — Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проверки в связи с обращением жителей Дмитровского городского округа о нарушении их прав.

«В публичном пространстве размещено обращение жителей дачного поселка в Дмитровском городском округе Московской области о незаконном нахождении в частной собственности построенных за общий счет инженерных коммуникаций и дороги. По данному факту следственными органами СК России по Московской области организована доследственная проверка. Глава ведомства поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по Московской области Ярославу Яковлеву представить доклад о ходе доследственной проверки и установленных обстоятельствах, а также по всем доводам граждан», – сообщили в пресс-службе.

Центральный аппарат ведомства взял на свой контроль исполнение поручения.

На минувшей неделе Александр Бастрыкин поручил взять на контроль возбужденное СК России по Московской области уголовное дело по факту противоправных действиях группы злоумышленников в отношении жителей Московской области, которые, как сообщали жители в соцсетях, незаконно собирают денежные средства за проезд по дороге между городами Дзержинский и Лыткарино следственными органами.

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Карта места

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Теги: 
Московская область  Дмитров  коммуникации  обращение  следственный комитет  дороги 

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