Другие материалы
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Происшествия
20.01.2025, 10:48
Обращение о незаконном присвоении общей дороги и коммуникаций в поселке в Подмосковье СК взял на контроль
20 января — Mossovetinfo.ru — Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить д...
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Происшествия
18.01.2025, 14:38
В Рузе по подозрению в получении взятки задержана замглавы городского округа - ГСУ СК
18 января — Mossovetinfo.ru — По подозрению в получении взятки следователем следственного отдела по г. Можайск задер...
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Происшествия
16.01.2025, 19:05
Злоумышленники захватили дорогу между Дзержинским и Лыткарино
16 января — Mossovetinfo.ru — По факту противоправных действиях группы злоумышленников в отношении жителей Московс...